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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومسئولون : روسيا تعطي لأفريقيا رسالة

صدى البلد

دوت صفارات الإنذار المحذرة من غارة جوية  في العاصمة الأوكرانية كييف، منذ لحظات، وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو بوقوع انفجار في بوديلسكي، أحد أقدم أحياء المدينة.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر:" الصواريخ الروسية رسالة لإفريقيا: روسيا تريد المزيد من الحرب وليس السلام”، وذلك في مناسبة وصول قادة أفارقة إلى أوكرانيا.

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وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 6 صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر، و6 صواريخ باليستية من طراز كينجال تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطائرتي استطلاع مسيرتين.

وتسبب القصف الروسي، يوم أمس، في مقتل 2 من المدنيين وإصابة اثنين آخرين في إقليم خيرسون الذي اجتاحته الفيضانات في جنوب أوكرانيا.

وقال بروكودين إن القوات الروسية شنت في اليوم السابق، 54 غارة جوية في أنحاء الإقليم، باستخدام قذائف الهاون والمدفعية وقاذفات الصواريخ.

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