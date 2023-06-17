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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 685 محضرا تموينيا وتوريد 60 ألف طن قمح بدمياط

قمح
قمح

قامت مديرية التموين والتجارة الداخليه بدمياط،  بعدة حملات بالإشتراك مع العديد من الجهات الرقابية على الأسواق وهي مباحث التموين.الطب البيطرى . المراقبة الصحية .إدارة المتابعة وجهاز حماية المستهلك  .

أسفرت عن  تحرير ٦٨٥ محضرا حتى منتصف شهر يونيو الجارى ،منها ٦٧ محضر فى مجال المخابز البلدية المدعمة لمخالفة القرارات المنظمة لإنتاج خبز ناقص الوزن والتصرف فى عدد ١٥ شيكارة دقيق خارج منظومة الإنتاج والاستيلاء على فرق دعم الخبز  .

فضلا على ٦١٨ محضر بالمحلات العامة والأسواق لمخالفة عدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلعة السجائر بأزيد من سعرها الرسمى  مع توجيه إنذار بالإغلاق الإدارى للمحل  . 

بالإضافة إلى ١٣ محضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية بحسب تقارير معمل التحليل المختص  ..
وعلى صعيد آخر تم توريد كمية قدرها ٥٩٤٠٩.٠٤٤ طن من الأقماح خلال الموسم الحالى بنسبة ١٢٧.٧%من المستهدف تحقيقه خلال العام.

محافظ دمياط: توريد 6 آلاف طن قمح للشون والهناجر

دمياط الإعلان عن الأسعار التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة المحلات العامة الطب البيطري إنتاج خبز ناقص الوزن جهاز حماية المستهلك جهات الرقابية محضر تمويني مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط

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