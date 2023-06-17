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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيناس جوهر تنضم للقاء محمود سعد وإسعاد يونس في sold out

إيناس جوهر
إيناس جوهر

كشف القائمين على برنامج sold out عن إنضام الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر ، الى لقاء الإعلامي محمود سعد ، مع الفنانة إسعاد يونس .

ومن المقرر ان تحل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والاذاعية الشهيرة إيناس جوهر  ضيوف  على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، ومن المقرر عرض الحلقة على منصة watch it  خلال الفترة القادمة . 

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الحلقة من المقرر تصويرها يوم 24 يونيو المقبل علي مسرح الفلكي بمنطقة وسط البلد ، ليتم إذاعتها خلال الفترة القادمة . 

برنامج sold out  من تقديم الإعلامي محمود سعد قد استضاف من خلاله عدد من الفنانين أبرزهم منى زكي وأكرم حسني ويتم تصويره قبل إذاعته بأسابيع على مسرح الفلكي . 

وكانت تمكنت حلقة الفنانة مني زكي ضمن مجموعة حلقات sold out ، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي محمود سعد من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.  

وحلت الفنانة منى زكي ضيفة على ثاني حلقات برنامج sold out ، وشهدت الحلقة ظهور نادر لوالدة منى زكي، والتي حرصت على أن تكون ضمن حضور اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور . 

وحرص الإعلامي محمود سعد على تحية والدة الفنانة مني زكي قبل بداية اللقاء، وتذكر معها مقابلتهما في المسرح أثناء تقديم مني زكي في أحد الأعمال المسرحية، وسط تصفيق من الحاضرين.

 

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