إيناس جوهر تنضم للقاء محمود سعد وإسعاد يونس في sold out

كشف القائمين على برنامج sold out عن إنضام الاذاعية الكبيرة إيناس جوهر ، الى لقاء الإعلامي محمود سعد ، مع الفنانة إسعاد يونس .

ومن المقرر ان تحل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والاذاعية الشهيرة إيناس جوهر ضيوف على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ، ومن المقرر عرض الحلقة على منصة watch it خلال الفترة القادمة .

الحلقة من المقرر تصويرها يوم 24 يونيو المقبل علي مسرح الفلكي بمنطقة وسط البلد ، ليتم إذاعتها خلال الفترة القادمة .

برنامج sold out من تقديم الإعلامي محمود سعد قد استضاف من خلاله عدد من الفنانين أبرزهم منى زكي وأكرم حسني ويتم تصويره قبل إذاعته بأسابيع على مسرح الفلكي .

وكانت تمكنت حلقة الفنانة مني زكي ضمن مجموعة حلقات sold out ، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي محمود سعد من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

وحلت الفنانة منى زكي ضيفة على ثاني حلقات برنامج sold out ، وشهدت الحلقة ظهور نادر لوالدة منى زكي، والتي حرصت على أن تكون ضمن حضور اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور .

وحرص الإعلامي محمود سعد على تحية والدة الفنانة مني زكي قبل بداية اللقاء، وتذكر معها مقابلتهما في المسرح أثناء تقديم مني زكي في أحد الأعمال المسرحية، وسط تصفيق من الحاضرين.