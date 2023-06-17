عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوية من حظ الأهلي| ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب.. وتكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

الدكتورة ماجي الحلواني
الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الاعلام بجامعة القاهرة

حلت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة ضيفة مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة وتحدثت عن حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال، وعرض الأهلي له، ورسالتها للكابتن محمود الخطيب، وهجيتها للرئيس السيسي.

حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال


قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة "بقول لطالباتي ربنا يوعدكم بزوج زي حمادة إمام".


وأوضحت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أنها كانت أول من يحصل على الدكتوراة في كلية الاعلام قسم إذاعة وتليفزيون حيث تعتبر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة هي الكلية الأم في مجال الميديا.

وقالت الحلواني: "كنت بطلة في كرة اليد في فريق الجامعة"، كما تحدثت العميد الأسبق لكلية بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.


وكشفت الحلواني خلال الحلقة، عن مقترحها لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام على إشراك ٣ لاعبين من الناشئين.


وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: نفسه اتسدت.


ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.

توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

 

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن والدتها توفيت في سن مبكرة مما جعلها تعتمد على نفسها في الكثير من الأشياء وخلق لها شخصية قوية، مضيفة "بشجع الزمالك منذ طفولتي".

وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "كنت من معجبات حمادة إمام وعاكسني في أول يوم تعارف، قالي ايه الضفاير دي".


وأشارت الحلواني خلال اللقاء إلى أن حمادة إمام طلب يدها للزواج في أول مقابلة وقالت له: "اسعى يا حماده وأنا أسعى معاك".

وتابعت: كان الراحل حمادة إمام مهذبا ودمث الأخلاق ولسانه كان حلو، وحاتم بطيشة هو من مدرسة حمادة إمام في التعليق.

 

عبد الله السعيد خليفة حازم إمام


قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن ابنها أشرف إمام انفعالي لكن حازم هادئ وطيب.


وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب  في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن نجلها أشرف إمام كان مهاجما في الزمالك وأصبح طيارا فيما بعد.


واستطردت الحلواني قائلة: كنت أطلق على حازم إمام صانع الأهداف وخليفته حاليا اللاعب عبد الله السعيد الذي يلعب لنادي بيراميدز.


وقالت الحلواني: حمادة إمام كان يوصيها دائما على حفيداته وتوفى فجأة، موضحة: دخلت لقيته ممدد على الكنبة وكان مات، كانت صدمة كبيرة أوي، ومن وقتها مبعرفش أنام في بيتي لوحدي.

أهديت للرئيس السيسي كتابي إمبراطورية إمام الكروية

 

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.


وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية، إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة : نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.


وعن رأيها في نادي الزمالك حاليا قالت الحلواني: إن نادي الزمالك يحتاج لصفقات جديدة وقوية وتدعيم الفريق الأول بالناشئين.

وأبدت الحلواني خوفها على المنتخبات القومية قائلة "للأسف المنتخبات ضعيفة جدا و"ربنا يستر" على المنتخب".


واختتمت الحلواني لقائها بالإفصاح عن هديتها للرئيس قائلة: أهديت للرئيس السيسي كتابي "امبراطورية إمام الكروية".


تمنيت ولادة بنت أثناء حمل حازم إمام ولبسته فساتين بينك


قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها، متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.


وأضافت ماجي الحلواني، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة: نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.

وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.

 

تفاصيل عرض الأهلي لحازم إمام

 

قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الاعلام بجامعة القاهرة  ان نجلها حازم إمام تلقى عرضا للانضمام إلى النادي الأهلي وقالت له " لو وافقت هحرمك من الميراث " .


وأضافت ماجي الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة “ كنت من معجبات حمادة إمام و عاكسني في أول يوم تعارف”.


وأشارت ماجي الحلواني خلال اللقاء ان حمادة إمام طلب يدها  للزواج في أول مقابلة وقالت له"  اسعى يا حماده وربنا معاك " مضيفة ان الراحل حمادة إمام كان مهذبا ودمث الأخلاق ولسانه كان حلو ، وحاتم بطيشه هو من مدرسة حماده إمام في التعليق. 

 

ماجي الحلواني إيمان أبو طالب بالخط العريض حازم امام محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

ترشيحاتنا

أول تعليق أمريكي على زيارة أمير قطر للعراق

بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويقدم عرضا قويا لـ طارق حامد

تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

الطقس اليوم| احذروا التعرض للشمس.. الأجواء شديدة الحرارة

دعاء يذهب الخوف .. اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي

اخبار التوك شو| مطالبات ببيع الصحف القومية.. رئيس الوزراء : مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

إلغاء رحلة طيران أمريكية قبل ثواني من إقلاعها لسبب صادم..اعرف القصة كاملة

عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

فيديو

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ