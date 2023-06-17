شوية من حظ الأهلي| ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب.. وتكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

حلت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة ضيفة مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة وتحدثت عن حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال، وعرض الأهلي له، ورسالتها للكابتن محمود الخطيب، وهجيتها للرئيس السيسي.

حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال



قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة "بقول لطالباتي ربنا يوعدكم بزوج زي حمادة إمام".



وأوضحت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أنها كانت أول من يحصل على الدكتوراة في كلية الاعلام قسم إذاعة وتليفزيون حيث تعتبر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة هي الكلية الأم في مجال الميديا.

وقالت الحلواني: "كنت بطلة في كرة اليد في فريق الجامعة"، كما تحدثت العميد الأسبق لكلية بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.



وكشفت الحلواني خلال الحلقة، عن مقترحها لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام على إشراك ٣ لاعبين من الناشئين.



وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: نفسه اتسدت.



ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.

توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن والدتها توفيت في سن مبكرة مما جعلها تعتمد على نفسها في الكثير من الأشياء وخلق لها شخصية قوية، مضيفة "بشجع الزمالك منذ طفولتي".

وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "كنت من معجبات حمادة إمام وعاكسني في أول يوم تعارف، قالي ايه الضفاير دي".



وأشارت الحلواني خلال اللقاء إلى أن حمادة إمام طلب يدها للزواج في أول مقابلة وقالت له: "اسعى يا حماده وأنا أسعى معاك".

وتابعت: كان الراحل حمادة إمام مهذبا ودمث الأخلاق ولسانه كان حلو، وحاتم بطيشة هو من مدرسة حمادة إمام في التعليق.

عبد الله السعيد خليفة حازم إمام



قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن ابنها أشرف إمام انفعالي لكن حازم هادئ وطيب.



وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن نجلها أشرف إمام كان مهاجما في الزمالك وأصبح طيارا فيما بعد.



واستطردت الحلواني قائلة: كنت أطلق على حازم إمام صانع الأهداف وخليفته حاليا اللاعب عبد الله السعيد الذي يلعب لنادي بيراميدز.



وقالت الحلواني: حمادة إمام كان يوصيها دائما على حفيداته وتوفى فجأة، موضحة: دخلت لقيته ممدد على الكنبة وكان مات، كانت صدمة كبيرة أوي، ومن وقتها مبعرفش أنام في بيتي لوحدي.

أهديت للرئيس السيسي كتابي إمبراطورية إمام الكروية

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.



وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية، إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة : نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.



وعن رأيها في نادي الزمالك حاليا قالت الحلواني: إن نادي الزمالك يحتاج لصفقات جديدة وقوية وتدعيم الفريق الأول بالناشئين.

وأبدت الحلواني خوفها على المنتخبات القومية قائلة "للأسف المنتخبات ضعيفة جدا و"ربنا يستر" على المنتخب".



واختتمت الحلواني لقائها بالإفصاح عن هديتها للرئيس قائلة: أهديت للرئيس السيسي كتابي "امبراطورية إمام الكروية".



تمنيت ولادة بنت أثناء حمل حازم إمام ولبسته فساتين بينك



قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها، متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.



وأضافت ماجي الحلواني، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة: نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.

وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.

تفاصيل عرض الأهلي لحازم إمام

قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الاعلام بجامعة القاهرة ان نجلها حازم إمام تلقى عرضا للانضمام إلى النادي الأهلي وقالت له " لو وافقت هحرمك من الميراث " .



وأضافت ماجي الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة “ كنت من معجبات حمادة إمام و عاكسني في أول يوم تعارف”.



وأشارت ماجي الحلواني خلال اللقاء ان حمادة إمام طلب يدها للزواج في أول مقابلة وقالت له" اسعى يا حماده وربنا معاك " مضيفة ان الراحل حمادة إمام كان مهذبا ودمث الأخلاق ولسانه كان حلو ، وحاتم بطيشه هو من مدرسة حماده إمام في التعليق.