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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: إنشاء خط التجارة العربي أحد خطوات النهوض بصناعة الخدمات اللوجيستية

النائب ابو سريع
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب ابو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن جهود مصر في إنشاء وتوسع الموانئ يأتي في ظل الرغبة في التحول إلى دولة محورية تتميز بموقع استراتيجى حيوى يمكنها من سهولة تداول البضائع ونقلها بين مختلف الدول.

دولة بطابع تجاري دولى 

 

و أكد “ ابو سريع ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقيع بروتوكول إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا، يعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التوسع في صناعة الخدمات اللوجيستية والتحول إلي دولة ذات طابع تجاري دولى.

و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك حُسن إدارة لموارد الدولة واستغلال لمقوماتها الطبيعية يمكنها من التوسع في الموانئ، من خلال زيادة أطوال أرصفة الشحن، والعمل علي إلحاق هذه الموانئ بأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال نقل وشحن البضائع.

واستطرد النائب : كما أنه لابد من التركيز علي توطين صناعة الحاويات وتقديم خدمات صياناتها خاصة في حالات الأعطال التي تحدث بشكل مفاجئ للسفن، أيضا تعمل هذه الصناعة علي توفير فرص عمل شاغرة للمهندسين البحريين والفنيين وغيرهم من الفئات العاملة بهذا المجال.

واختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن خط التجارة العربي يدعم سوق عربي تصديري مشترك يخدم المصلحة العامة للدول العربية المشاركة.

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وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا يمكن أن تقوم شركة واحدة بعمل جميع الأرصفة والموانئ في مصر، ولكن هناك تعاون مع شركات عالمية.

وأعلن وزير النقل، الوزير كامل الوزير عن تدشين ما يسمى بـ خط التجارة العربي، بالتعاون مع دولتي الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية، موضحا أن تم عمل برتوكول تعاون لخط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عبر النقل البري، إلى منطقة العقبة، وعبر العقبة إلى طابا عن طريق عبارات النقل، ما يساهم في تعظيم الموانئ وحركة التجارة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتعظيم حركة التجارة، والموانئ المصرية، وخدمة الأشقاء العرب في منطقة الخليج، والأردن والعراق، وذلك لنقل صادراتهم للعالم عبر الموانئ المصرية.

وأكد أن خط التجارة العربي، يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج بريا، وباستخدام السكك الحديدية وصولا إلى منطقة العقبة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات الشركة المملوكة لـ مصر والأردن والعراق.

وعن إسهامات خط التجارة العربي، أوضح وزير النقل، أن خط التجارة العربي يساهم في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى دول أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى الاتفاق مع شركة سي إم إيه، على النقل بنظام الفراغات، على المراكب التي تأتي لمنطقة بورسعيد.

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