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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوشيتد برس: هانيبال القذافي يعاني من تدهور صحته بسبب الإضراب عن الطعام

هانيبال القذافي
هانيبال القذافي

نقل تقرير نشرته وكالة اسوشيتد برس الأمريكية عن محامي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن هانيبال القذافي يعاني من تدهور في صحته خلال الأسبوع الثاني من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في بيروت دون محاكمة.

وقال محاميه، بول رومانوس، إن هانيبال القذافي يشرب كميات قليلة من الماء، مضيفًا أن موكله يعاني من ضعف وآلام في العضلات.

وأضاف رومانوس عن هانيبال القذافي: "لولا إرادته القوية، لما كان قادرًا على الاستمرار".. وأن الطبيب يجري فحوصات يومية للمحتجز الذي يعاني أيضًا من آلام في الظهر تبين أنها التهاب في العمود الفقري.

وكشف رومانوس في وقت سابق من هذا الشهر إن آلام الظهر ناتجة عن احتجازه في غرفة صغيرة حيث لا يستطيع التحرك بحرية أو ممارسة الرياضة.

هانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه لفترة وجيزة من سوريا المجاورة، حيث كان يعيش كلاجئ سياسي.

كان مسلحون لبنانيون قد اختطفوه مطالبين بمعلومات عن مكان وجود رجل الدين الشيعي اللبناني البارز موسى الصدر الذي فقد في ليبيا قبل 45 عاما.

وأعلنت الشرطة اللبنانية في وقت لاحق أنها استلمت هانيبال من مدينة بعلبك الشمالية الشرقية حيث كان محتجزا، وهو حاليا محتجز في أحد سجون بيروت دون محاكمة منذ ذلك الحين.

القذافي هانيبال القذافي اسوشيتد برس ليبيا لبنان

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