حمامات سباحة وقاعات مناسبات..إقامة 36 مشروعا إستثماريا بمراكز شباب الجيزة |شاهد

شهدت محافظة الجيزة، خلال الفترة الماضية تطوراً كبيرا في المنظومة الرياضية بكافة مراكز المحافظة خاصة بالمناطق النائية، والتي عانت لسنوات عديدة من الحرمان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل استيعاب طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم البدنية، لبناء جيل قادر على التسلح بأدوات العصر الحديث ومواكبة التطور التكنولوجي.

وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمتابعة مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، والوقوف على الوضع الراهن بها وتذليل كافة العقبات ، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مراكز الشباب لتضم خطة تطوير المنظومة الرياضية بالجيزة، والتي أطلقتها وزارة الشباب في عدة محاور.

أشرف الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على المشروعات وشملت خطة التطوير، تعديل وتغيير شامل فى البنية التحتية لمراكز الشباب، والاتجاه نحو الإستثمار الرياضى وذلك لتعظيم موارد مراكز الشباب وتنمية قدراته الإقتصادية للإنفاق على الأنشطة الرياضية باحترافية كاملة.

نستعرض بالأرقام عدد من المشروعات فى مجال الطرح الإستثماري التى نفذتها المديرية فى الفترة الماضية وجارى تحقيق عوائد ضخمه منها الأمر الذى يقلل العبء عن كاهل الدولة مما يساعد على العمل بالتوازي على تحديث الملاعب المتهالكة وإقامة الأنشطة والمشروعات الخدمية وفتح مراكز الشباب لجعلها مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار وكذلك تحقيق القدرة على تطوير القطاعات الأخرى .

فيما يخص المشروعات الإستثمارية بمراكز شباب الجيزة :

• إجمالى عدد المشروعات : 14 مشروع ( ملاعب – حمامات سباحة – تأجير محلات – قاعات مناسبات - مبانى متعدد الانشطه) مقامة فى 12 مركز تابعين ل 8 إدارات

• جميع المشروعات المذكورة منفذه بنظام حق الإنتفاع ومدة الإنتفاع تتراوح مابين 5-10 سنوات

• إجمالى العوائد الإقتصادية لهذه المشروعات : 22717940

وفى الأندية :

• إجمالى عدد المشروعات : 22 مشروع (إنشاء مبانى تجارية وإجتماعية ورياضية قاعات مناسبات وقاعات متعدده الأغراض – إنشاء نزل شباب – إنشاء فندق 5 نجوم وشاليهات –إنشاء مول تجارى و محلات بأسوار الأندية – فروع للبنوك – مطاعم وكافيهات – حمامات سباحة )

• هذه المشروعات تم تنفيذها فى 13 نادى رياضى تابعين ل 6 إدارات فرعية بنظام حق الإنتفاع مابين 5 ل 25 سنة

• إجمالى العوائد الإقتصادية لهذه المشروعات : تتراوح مابين 30 مليون إلى 140 مليون لكل مشروع كل حسب مدة حق الإنتفاع الخاصه به.

ايضاً الملاعب المفتوحه بأكتوبر وحدائق أكتوبر :

• إجمالى عدد الملاعب ١١ ملعب منجله نجيل صناعى تؤجر بنظام حق الإنتفاع لمدة 5 سنوات وإجمالى العوائد خلال هذه الفتره 16179736

وعن الجديد سيتم افتتاح حمام السباحه بمركز شباب الكوم الاخضر التابع لإدارة شباب العمرانية بتكلفه إنشائية ١٠ مليون جنيه وإيجار شهرى ٣٥٢٠٠ج شهرياً.

وأيضاً ملعب خماسى نجيل صناعى بمركز شباب القصبجى التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة بتكلفه مليون جنيه وعائد شهرى ٨٥٠٠ ج.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة جارى إعداد كراسات الشروط لطرحها والتى سوف تدر عوائد ضخمه على الهيئات الشبابية والرياضية التابعه لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

جدير بالذكر أن كل هذه المشروعات الإستثمارية فى كافة المجالات ولا سيما الإستثمار الرياضى تأتي من منطلق تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا المجال، لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية بما يعود بالنفع على هذه الهيئات وتعظيم مواردها.

IMG-20230617-WA0005

IMG-20230617-WA0010

IMG-20230617-WA0006

IMG-20230617-WA0019

IMG-20230617-WA0020

IMG-20230617-WA0007

IMG-20230617-WA0017

IMG-20230617-WA0016

IMG-20230617-WA0018

IMG-20230617-WA0015

IMG-20230617-WA0014

IMG-20230617-WA0022

IMG-20230617-WA0013

IMG-20230617-WA0012

IMG-20230617-WA0008

IMG-20230617-WA0011

IMG-20230617-WA0021

IMG-20230617-WA0030

IMG-20230617-WA0031

IMG-20230617-WA0028

IMG-20230617-WA0029

IMG-20230617-WA0027