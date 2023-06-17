القائد الحقيقي .. نجم ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

تغنى الهولندي كودي جاكبو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح، زميله بالفريق بشأن أدائه الموسم الماضي.

وقال جاكبو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “في ليفربول، هناك شخص يدير الهجوم اسمه محمد صلاح، لا أستطيع التحدث بشكل كاف عنه، لهذا السبب أرى هذا الرجل القائد الحقيقي للخط الهجومي للريدز”.

وأضاف: "كل الأشياء التي قدمها محمد صلاح، على أرض الملعب كمهاجم والطريقة التي كان يؤدي بها على أعلى مستوى لسنوات عديدة رائعة للغاية. ولهذا السبب أرى هذا الرجل كقائد حقيقي لخط هجومنا".

يذكر أن نادي ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.