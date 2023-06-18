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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| عرض خاص لفيلم مستر إكس .. القصة الكاملة لعازف شهير فقد صوته

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

نيقولا معوض ينضم لمسلسل «الحشاشين»

انضم الفنان نيقولا معوض، إلى أبطال مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، والمقرّر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجي.

عرض خاص لفيلم مستر إكس.. في هذا الموعد

يحتفل الفنان أحمد فهمي بأول عرض لفيلمه الجديد مستر إكس يوم 27 يونيو، وذلك من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين.

مش نهاية الرحلة.. حمو بيكا يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات وأكد إنه لو عاد به الزمن لأكمل تعليمه.

فقد صوته واعتزل الفن.. قصة مأساوية للعازف عبد الله حلمي

أكد محمد حلمي، شقيق عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، إن القائمين على نقابة المهن الموسيقية قبل تولي الفنان مصطفى كامل لم يهتموا به وبحالته الصحية والنفسية كما ادعى البعض، وذلك بعد فقدانه صوته.

أحمد السقا يفاجئ زوجته بمداخلة على الهواء مباشرة

فاجأ الفنان أحمد السقا، زوجته الإعلامية مها الصغير، بمداخلة على الهواء مباشرة، في حلقة اليوم من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.

«سمع هس».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم بيت الروبي بمشاركة «العسيلي»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

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