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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضغط نفسي.. أضرار الإفراط في المشاعر

اضرار الإفراط فى
اضرار الإفراط فى المشاعر

قال الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية، إن المشاعر هي جزء أساسي من الحياة الإنسانية ومفيدة وضرورية لنمو الشخصية والعلاقات الاجتماعية الصحية، ومع ذلك، يمكن للإفراط في المشاعر أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية، ومنها:

1. الضغط النفسي: إذا كانت المشاعر مفرطة، فقد تزيد من الضغط النفسي والتوتر والقلق والتوتر العصبي. ويمكن أن يؤدي الضغط النفسي إلى مشاكل صحية مثل الأرق والصداع والاكتئاب.

2. العلاقات الاجتماعية السلبية: قد يؤدي الإفراط في المشاعر إلى صعوبة التعامل مع الآخرين، وخاصة إذا كانت هذه المشاعر سلبية مثل الغيرة والكراهية والحقد والانتقام، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية.

3. السلوكيات الضارة: يمكن أن يؤدي الإفراط في المشاعر إلى سلوكيات ضارة، مثل العنف والتعدي والانفعالات الشديدة، مما يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية ويزيد من الضغط النفسي.

4. الصحة العامة: قد يؤدي الإفراط في المشاعر إلى تأثير سلبي على الصحة العامة، وذلك عبر زيادة مستويات الهرمونات الضارة في الجسم وتحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

لذلك، ينبغي على الشخص أن يتحكم في مشاعره ويحافظ على توازنها، وأن يتعلم كيفية التعامل معها بشكل صحيح وإدارة الانفعالات الشديدة بطريقة إيجابيةـ وينبغي أيضًا على الشخص أن يطلب المساعدة اللازمة إذا كان يعاني من مشاعر مفرطة تؤثر سلبًا على حياته.

ارتفاع ضغط الدم الآثار السلبية التعامل مع الآخرين الجهاز العصبي المركزي الصحة العامة العلاقات الاجتماعية عدل ضربات القلب مستويات الهرمونات ​​​​​​​health

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