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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل العيد.. كيف تفرق بين اللحم الصالح من الفاسد؟

قبل شراء لحمة العيد
قبل شراء لحمة العيد كيف تفرق بين اللحم الصالح من الفاسد

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية عن نصائح قبل شراء لحم العيد، فالأغلبية يقوم بشراء لحم العيد خلال هذه الأيام .

وقال خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يجب أن تتخذ عددًا من الخطوات للتأكد من صلاحية اللحم قبل شرائه، ومن هذه الخطوات:

1. التحقق من المظهر الخارجي للحم: ينبغي التأكد من أن المنتج يبدو طازجًا ونظيفًا، وأن لا توجد علامات على اللحم تدل على الفساد أو الفساد المحتمل، مثل البقع البنية أو الخضراء أو الرائحة الكريهة.

2. التحقق من تاريخ الصلاحية: ينبغي التأكد من أن تاريخ الصلاحية لا يزال ساريًا ولا يقترب من انتهائه.

3. الشراء من مورد موثوق: يفضل الشراء من مورد موثوق به ويتمتع بسمعة جيدة في السوق.

4. التحقق من درجة الحرارة: يجب التأكد من أن درجة حرارة اللحم مناسبة ولا تشير إلى الفساد، إذ يجب أن يتم تخزين اللحم بدرجات حرارة منخفضة.

5. التحقق من الرائحة: ينبغي التحقق من الرائحة العامة للحم، حيث يجب أن تكون رائحة اللحم طبيعية ومقبولة، ولا يجب أن تكون رائحة اللحم كريهة أو غير طبيعية.

6. التحقق من اللون: ينبغي التحقق من لون اللحم الداخلي، ويجب أن يكون لون اللحم طبيعيًا ولا يوجد به أي تغيرات لونية مثل اللون الأسود أو البني الفاتح.

وبشكل عام، يجب على المستهلك أن يحرص على شراء اللحم من مصادر موثوقة ومعتمدة، والتأكد من صلاحيته وخلوه من أي علامات على الفساد أو الفساد المحتمل.

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