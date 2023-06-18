سعر سوبارو اسنت موديل 2024 .. صور

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن أسعار سيارة اسنت الجديدة، وسيبدأ سعرها من 34,195 دولارًا أمريكيًا عندما تصل إلى الوكلاء الأمريكيين هذا الخريف.

يزيد سعر سوبارو اسنت الجديدة بمقدار 300 دولار عن سابقتها ويبدو أن العملاء لن يحصلوا على شيء جديد. هذا مخيب للآمال بعض الشيء ، لكنه ليس مفاجئًا للغاية حيث خضعت اسنت لعملية تحديث العام الماضي.

سوبارو اسنت

تتميز سوبارو اسنت بمصابيح أمامية LED وقضبان سقف وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، كما أن المقصورة الداخلية ليست جديرة بالملاحظة بشكل خاص، ولكنها مجهزة بمقاعد من القماش ، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 11.6 بوصة مع نظام Android Auto اللاسلكي ونظام Apple CarPlay اللاسلكي.

سيجد المشترون أيضًا دخولًا عن بُعد بدون مفتاح و 19 حامل أكواب ، على الرغم من حقيقة أن الكروس يتسع لثمانية أشخاص فقط.

سوبارو اسنت

يأتي الإصدار الأساسي من اسنت مزودًا بنظام مساعدة السائق EyeSight الذي يتضمن التحكم التكيفي في السرعة مع توجيه المسار ، وتحذير مغادرة المسار ، ومساعد الحفاظ على المسار ، وفرملة ما قبل الاصطدام وإدارة الخانق. سيجد المشترون أيضًا نظام الإضاءة العالية ونظام التنبيه بالمقعد الخلفي وكاميرا الرؤية الخلفية.

سوبارو اسنت

يتم توفير الدافع من خلال محرك سعة 2.4 لتر يعمل بشاحن توربيني يطور 260 حصان (194 كيلو واط / 264 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 277 رطل قدم (375 نيوتن متر). إنه متصل بناقل حركة متغير باستمرار ونظام قياسي للدفع الرباعي.

سوبارو اسنت

تتميز الفئات العليا أيضًا بمقصورة فاخرة مع تنجيد من جلد نابا المثقوب ، ومقاعد أمامية مدفأة ومهواة ، ومقاعد خلفية مدفأة ، وعجلة قيادة مُدفأة. ينضم إليهم فتحة سقف بانورامية وزخرفة خشبية ونظام صوتي ممتاز مكوّن من 14 مكبر صوت.