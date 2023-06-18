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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ميزة جديدة لطلاب المدارس الدولية فى امتحان الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم  توزيع ورقة المفاهيم على طلاب المدارس الدولية بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أثناء امتحان اللغة العربية مثلهم مثل باقي زملائهم الدارسين بالمدارس الحكومية العادية ، وذلك عكس ما تم في السنة الماضية.

ويتوافد الآن الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية المضافة للمجموع .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بجميع الشعب “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي”، امتحان اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة صباحًا بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وهناك التزام تام بإجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة 2023 بالعصا الالكترونية على بوابات جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك لمحاولة ضبط وسائل الغش الالكترونية الحديثة التي قد يُخفيها بعض الطلاب أملاً في الدخول بها إلى اللجنة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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