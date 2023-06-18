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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع بدرية طلبة ونوليا.. إنتصار تقدم برنامج من غير نفسنة

انتصار
انتصار

تخوض الفنانة إنتصار تجربة تقديم البرامج مجددا مع كل من بدرية طلبة ونوليا ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج على قناة "هى". 

وقد بدأت انتصار تصوير عدد من حلقات البرنامج الذى يحمل اسم “من غير نفسنة”، والذى من المقرر أن يعرض قريبا. 

أكدت الفنانة إنتصار أن التقدير المادي مهم جداً، مشيرة إلى أنه قامت بترك أعمال فنية بسبب الفصال في الأجر، خاصة أن البعض يكون على علم بقيمة الفنان، ولكن يفاصل في أجره الذي يستحقه.

وقالت إنتصار، خلال لقاء لها لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن هناك عقودا يتم توقيعها قبل بداية العمل، وفيها يتم الاتفاق على كافة التفاصيل، وقد يكون هناك خلافات في الأجر.

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إنتصار 

وتابعت الفنانة إنتصار، أن البعض يستغل المواقف والأزمات التي تحدث للفنانين، وقد يكون هناك عدم تقدير من الناحية المادية.

وكشفت  إنتصار عن موقف كوميدي، قام به الفنان أحمد أدم، قائلة ، “أحمد ادم اتصل وكنت في مهرجان بالمغرب، وظل معي على الهاتف لمدة نصف ساعة، ، وقولتله أقفل أنت بتتكلم دولي”.

وقالت انتصار أن أحمد أدم سخر مني وقال “انتى بتفكريني بستي بنفس زعيقها وحركاتها وتفاصيلها انتي جبتيها ازاي”.

وتابعت الفنانة إنتصار، أنه " ما بعرفش أجامل ومفيش وقت أني أجامل.. مفروض ميبقاش في مجاملة في الشغل"، متابعة:" بدرية طلبة بتحاول تصلح اللي صراحتي بتعمله".

انتصار الفنانة انتصار قناة هي بدرية طلبة نوليا

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