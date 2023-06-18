عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف قرار الاحتلال بتسريع الاستيطان في الضفة

أرشيفية
أرشيفية

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر المترتبة على قرار تسريع الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة إياه خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وزارة الخارجية الفلسطينية تسريع الاستيطان الضفة الغربية المشاريع الاستيطانية الحكومة الإسرائيلية مبدأ حل الدولتين سموتريتش مخططات للبناء الاستيطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

العيدية.. بدء إصدار عملة الـ20 جنيها الجديدة خلال أيام| اعرف شكلها النهائي

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

يريدون العودة للقتال.. ماذا نصح بوتين جرحى الحرب الأوكرانية؟

أكسيوس: إسرائيل تتراجع عن دعم أوكرانيا بالأسلحة

وزير التعليم : نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف قرار الاحتلال بتسريع الاستيطان في الضفة

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

مابتحبش التبذير.. إليسا بنفس الفستان في الكويت وإسكندرية تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عملت مساكنة سنة كاملة قبل الزواج.. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة «فيديوجراف»

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ