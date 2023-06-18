شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

نشرت الفنانة ماريتا الحلانى صورا ومقطع فيديو من شهر العسل مع زوجها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

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وعلقت ماريتا الحلانى على الصور قائلة: “معًا سنجعل كل يوم شهر عسل”.

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ماريتا الحلانى

وتألقت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، بإطلالة ناعمة وأنيقة في عقد قرانها، خطفت بها الأنظار وتصدرت بها الترند على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت ابنة عاصي الحلاني، مرتدية جمبسوت باللون الأبيض الجذاب، دون أي رتوش أو تطريزات، فقط بفتحة من الأكمام الطويلة، وهو من تصميم مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب.

وتصدرت ابنة عاصي الحلاني الترند منذ الحفلة الأولى للحنة، والتي أقيمت في منزل عاصي الحلاني فى بعلبك.

وارتدت ماريتا قفطانا أبيض مطرزا من الوسط بتطريزات ذهبية، فيما ارتدى عريسها ووالدها عاصي الحلاني وشقيقها عباءات سوداء.

وظهر عاصي الحلاني في الفيديو يبكي ويسلم العروسة ماريتا إلى العريس.

وانتشر مشهد مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ فيديو للفنان عاصي الحلاني يوصل ابنته لزوجها كميل أبي خليل، ويرقص معها، ويبكي في أحضانها.

من هو كميل أبى خليل زوج ماريتا عاصى الحلانى

موسيقي ومدير إنتاج ورجل أعمال لبناني .

يعمل كميل أبى خليل حاليًا رئيس قسم الإنتاج في منصة الأغاني الشهيرة أنغامي.

كما يعمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى، الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشأ بين الثنائي قصة حب تكللت بالخطوبة وقريباً بالزواج.