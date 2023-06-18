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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 5.5 درجة.. زلزال جديد يضرب الإكوادور

زلزال على مقياس ريختر
زلزال على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة الإكوادور.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان صادر اليوم الأحد، إن الزلزال وقع على بعد 36 كم شمال غرب أرشيدونا بالإكوادور، وكان عمقه 60 كم.

وكان زلزال قوي ضرب أمس السبت منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو، مما ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومدارس ومراكز طبية، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

وقالت السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

الاكوادور المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل زلزال ريختر المركز الأوروبي المتوسطي

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