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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبات ثانوية بالدقهلية: امتحان العربى جيد عدا جزء بالنحو

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكد عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية، أن امتحان اللغة العربية جاء فى مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤال فى النحو كان غير واضح ولم يجب عنه عدد منهم.

وصرح ناصر  شعبان، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة، ومراجعة جميع اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانويه العامة لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة (علمى علوم 31688، وعلمى رياضة 7327، والشعبة الأدبية 14054 طالبا وطالبة، وعدد طلاب المنازل 4320، والخدمات 2188، والدبلومة الأمريكية 344)، بإجمالى  151 لجنة امتحانية ( 147 لجنة عادية، ولجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة".

وأضاف شعبان أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وأكد وكيل الوزارة توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على جميع اللجان الامتحانية.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

https://fb.watch/leyalXH6Jz/?mibextid=Nif5oz

 

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