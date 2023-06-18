يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب كرواتيا، اليوم الأحد، على ملعب فينورد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا والقنوات الناقلة:



تقام مباراة إسبانيا وكرواتيا في تمام العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English.

إسبانيا ضد كرواتيا:

ويستهدف كل من إسبانيا وكرواتيا حصد اللقب الأول، إذ توج منتخب البرتغال بالنسخة الأولى من البطولة عام 2019، بينما فاز منتخب فرنسا بالنسخة الثانية.



وحجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على إيطاليا بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب كرواتيا بعد الفوز على منتخب هولندا (مستضيف نهائيات البطولة) بنتيجة 4-2.



ويأمل لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب كرواتيا، حصد لقبا رفقة منتخب بلاده قبل إعلان اعتزاله دوليا.

يذكر أن أخر مباراة جمعت إسبانيا وكرواتيا، كانت في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، وفاز الماتادور الإسباني بنتيجة 5-3.



ويدير الحكم الألماني فيليكس زواير، قمة مباراة اليوم بين إسبانيا وكرواتيا.