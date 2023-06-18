سهل ممتنع.. آراء طلاب الثانوية في امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ| شاهد

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، حول مستوى امتحان اللغة العربية، وأشار الطلاب إلى أن الامتحان في مجمله متوسط أو كما يقال «سهل ممتنع».

ورصد موقع «صدى البلد» الإخباري، آراء طلاب الثانوية العامة من أمام مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري، حيث قال الطالب أحمد علاء، إن الامتحان جاء سهلاً ومتوقعاً لكنه كان يحتاج إلى وقت أطول، مضيفاً «الامتحان كان حلو وكويس بس الوقت كان محتاج شوية.. زي ما بيقولوا كده السهل الممتنع».

وأضاف محمد علي، أن الامتحان سهل ولكنه به بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تفكير للإجابة الدقيقة عليها، موضحاً أن الامتحان من المنهج الدراسي ولا يوجد به تعقيدات «الحمد لله وربنا يكرمنا في الامتحانات القادمة بإذن الله ».

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفقدا لجان امتحانات الثانوية العامة في مدينتي بيلا والحامول للاطمئنان على سير الامتحانات في جو من الهدوء التام.

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