عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يطالب بإنشاء تعاونيات ثقافية لحماية الهوية المصرية وتعزيز القوى الناعمة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالب النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، بإنشاء "تعاونيات ثقافية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال جلال إن: "فكرة التعاونيات ضرورة اجتماعية لعلاج مشكلات متعددة الأبعاد، ومن الجيد أن يكون لدينا تعاونيات استهلاكية أو زراعية وغيرها، ولكن جمهورية مصر العربية التي قادت المنطقة حضاريًا لآلاف السنين، كان يجب أن يكون لديها تعاونيات ثقافية منذ زمن بعيد".

وتابع جلال: "الأصل هو أن الثقافة للجماهير وليست للسلطة، وأتفهم أنه من الممكن معالجة الضعف والقصور في الثقافة الناتج عن ضعف قصور الثقافة، لكن النهضة الشعبية والجماهيرية الحقيقة تحتاج لتعاونيات ثقافية".

وأوضح جلال: "هذه التعاونيات الثقافية تساعد في تسريع وتيرة الحراك الثقافي، هي بمثابة قناة تسويقية للمنتجات الإبداعية المختلفة، بما يحقق فكرة تمكين المبدعين، والعدالة الثقافية، ويؤدي بالتراكم إلى حماية الهوية المصرية، وتعزيز القوى الناعمة، والارتقاء بالذوق العام".

واختتم جلال كلمته قائلًا: "التعاونيات الثقافية ليست ترفًا وليست رفاهية، لكنها تتواجد في دول عديدة حول العالم، وعُمر جريدة الأهرام المصرية مثلًا أكبر من مجموع أعمار بعض الدول بكثير".

تنسيقية شباب الاحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين رامي جلال النائب رامي جلال التعاونيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

الحق اشتري قبل العيد| انخفاض حاد في أسعار الدواجن.. وأرخص اللحوم البلدي تباع هنا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

حكاية طبيب الساحل.. 3 مأموريات وقبر أسمنتي وزواج عرفي| القصة الكاملة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

ترشيحاتنا

لافروف يعلق على اعتبار ألمانيا روسيا تهديدا لها

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى 2023 ويوم عرفة

الري توضح كيفية طلب دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة

54 شخصا ماتوا من الجوع.. كارثة المجاعة تنهش إقليم تيجراي الإثيوبي والجيش يسرق المعونات الدولية «روايات مؤلمة»

يساهم في مؤازرة الدولة.. فاطمة خفاجي: العمل الأهلي بمصر من الأعمال العظيمة

جميل حليم: الرئيس السيسي حريص على مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ