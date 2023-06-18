طارق الخولي يطالب بوزارة منفصلة للبحث العلمي

أكد النائب طارق الخولي عضو الحوار الوطني، أن تقدم الأمم يتم بالبحث العلمي، مضيفا أن البحث العلمي في مصر لم يكن سابقا في المقدمه.



وأضاف طارق الخولي، في كلمه له في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، أن هناك غياب لرؤية إسهامات المصريين في العالم من العلماء في مصر، متابعا أن هناك تعثر لحرية البحث العلمي بسبب قانون حرية تداول المعلومات، وهناك غياب التنسيق بين الوزرات المعنية.



وتابع النائب طارق الخولي عضو الحوار الوطني، أن أوصي بإنشاء وزارة منفصلة للبحث العلمي لفترة ولو لفترة مؤقتة، وأيضا تعظيم دور وزارة الهجرة في البحث العلمي مع المصريين في الخارج من العلماء، لافتا إلى أن انه أيضا اوصي بتعظيم درو الدولة في إبرام الاتفاقيات في التبادل البحثية في مختلف المجالات.

