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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الخولي: تلقيت تهديدات بالاغتيال.. الإخوان كانوا لا يلتزمون بكلمتهم.. وكنت على يقين بإزاحة الجماعة الإرهابية في 30 يونيو

طارق الخولي
طارق الخولي

حل النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المُذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

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النائب طارق الخولي: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تلعب على كل الجهات.. فيديو

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طارق الخولي: جماعة الإخوان تستتر خلف عباءة الدين وظهر نفاقها.. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

النائب طارق الخولي: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تلعب على كل الجهات.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تلعب على كل الجهات، لافتاً إلى أن الإخوان عندما وجدوا أن هناك شيء مختلف في 25 يناير قرروا النزول في 28 يونيو 2011م ليسلبوا هذه الثورة بالكامل ويأخذونها من بابها نحو السلطة.


طارق الخولي: كنت على يقين بإزاحة جماعة الإخوان في 30 يونيو.. فيديو
تحدث النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ذكرة ثورة 30 يونيو.

وقال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "كنت على يقين بإزاحة جماعة الإخوان في 30 يونيو".


طارق الخولي: جماعة الإخوان تستتر خلف عباءة الدين وظهر نفاقها.. فيديو
أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جماعة الإخوان لا تلتزم بأي عهد لها.


برلماني: تعرضت لتهديدات بالاغتيال من جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو
أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت للناس بعد الحكم.


طارق الخولي : الإخوان كانوا لا يلتزمون بكلمتهم وسط الجماعة السياسية
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على الرغم من مرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو، إلا أن الذكريات لا تزال محفورة.

وأضاف النائب طارق الخولي خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه دائمًا ما كان يؤخذ على الإخوان أنهم كانوا لا يلتزمون بكلمتهم في وسط الجماعة السياسية وفي وسط القوى السياسية، لافتًا إلى أن ما كان يعد به الإخوان ليلًا يخالفونه نهار اليوم التالي، كما أنهم دائماً وأبدًا ما كانوا يلعبون على كل الأطراف ويستغلون كل الأطراف.

 

طارق الخولى الإعلامي جمال عنايت الإخوان الإرهابية 30 يونيو القاهرة الإخبارية العلاقات الخارجية شباب الأحزاب والسياسيين

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