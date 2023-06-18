"مبيحبش لحم الإنسان".. السر وراء هجوم سمك القرش وعلاقته بعيد الأضحى |فيديوجراف

توصلت وزارة البيئة، إلي جهاز تم اختراعه من قبل خبراء أجانب، لترصد سلوك وتحركات أسماك القرش المفترسة وتحديد أسباب هجماتها على البشر، وسيتم خلال الأيام المقبلة تركيب هذه الأجهزة تحت إشراف خبيرة أجنبية.

وأكدت وزارة البيئة، على أهمية الوعي البيئي وتطبيق الممارسات السليمة لتفادي جذب أسماك القرش والحفاظ علىسلامة ممارسي الغوص والسنوركلينج، وتنصح بالابتعاد عن المسارات المعروفة والتبليغ الفوري عن مشاهدة أسماكالقرش على طول الشواطئ، وذلك لتعزيز قاعدة البيانات وبرامج الرصد الجارية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.