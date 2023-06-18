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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة عمليات الداخلية تواصل تلبية احتياجات حجاج القرعة بالمدينة المنورة| فيديو

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات مجهزة كليا، ومدعمةً بالتقنيات الحديثة، متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن من حجاج القرعة؛ لضمان توفير كل السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، وذلك في فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ.

ويعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كافة الإجراءات، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، واستقبال الشكاوى والتعامل الفوري معها.

وتحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أي حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة.

وتضم الغرفة قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونياً، وكذا تخصيص غرف لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

وجرى توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقاً مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.\

ويصاحب بعثة وزارة الداخلية، عدد من الأئمة والوعاظ، لتقديم شرح كامل عن مناسك الحج، والرد على استفسارات وأسئلة الحجاج.

كما تضم البعثة، عناصر من الشرطة النسائية؛ لتقديم المساعدة للسيدات من كبار السن والمرضى، واصطحابهم لزيارة الروضة الشريفة.

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