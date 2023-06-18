عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر.. صعود الدينار.. استقرار الريال والدرهم

تباين أسعار العملات
تباين أسعار العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية، تباين فى بنوك مصر والأهلي البنك المركزي حيث ارتفع الدينار الكويتي بقيمة تتراوح ما بين 3 الي 5 قروش فيما استقر الريال و الدرهم  علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 18 يونيو 2023وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.59جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد عند 99.56جنيه للشراء و100.59جنيه للبيع  مقابل 100.54 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش .

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر: بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.56جنيه للشراء و 100.59جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

txt

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت .. فيديو

txt

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 16-6-2023

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لأخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 100.41 جنيه للشراء و 100.75جنيه للبيع مقارنة 100.72جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

 

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم الاماراتى اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

الأربعاء ولا الخميس.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الأضحى ووقفة عرفات

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. تعرف على التفاصيل

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الناتو في خطر.. الغرب يستعد لتقبل الهزيمة في حرب أوكرانيا

باحث في التيارات المتشددة: مستقبل الصراع الإرهابي سيكون في إفريقيا

سلطنة عمان تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

تدمير أسلحة الغرب .. الجيش الروسي يوجه ضربة قاصمة لـ أوكرانيا

بماذا أدعو يوم عرفة .. 10 كلمات تشمل أهل الأرض وجميع العباد

حادث مروري مروع.. اصطدام حافلة تقل 25 سائحا روسيا في أنطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وميض في صورة.. بالصدفة سيدة أجنبية تكتشف إصابة ابنها بـ سرطان نادر

اتصل بينا | شعبة الدخان تزف أخبارا سارة بشأن السجائر .. وهذه أسعارها الرسمية

نظرك 20/20 إذا وجدت الكلمة الغريبة في صورة الوهم خلال 5 ثوان

بـ 20 مليون جنيه..أغلى بدلة رجالي في مصر تشعل السوشيال ميديا..اعرف السر

فيديو

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

عاقبه الله في لحظتها..يوتيوبر هندي يسخر من قبور المسلمين وطريقة الدفن|شاهد

وزير الدفاع يلتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ