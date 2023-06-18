أسعار العملات العربية في مصر.. صعود الدينار.. استقرار الريال والدرهم

شهدت أسعار العملات العربية، تباين فى بنوك مصر والأهلي البنك المركزي حيث ارتفع الدينار الكويتي بقيمة تتراوح ما بين 3 الي 5 قروش فيما استقر الريال و الدرهم علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 18 يونيو 2023وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.59جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد عند 99.56جنيه للشراء و100.59جنيه للبيع مقابل 100.54 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش .



بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر: بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أعلى العملات العربية سعرا حوالي 99.56جنيه للشراء و 100.59جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لأخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 100.41 جنيه للشراء و 100.75جنيه للبيع مقارنة 100.72جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.