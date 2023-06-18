الأربعاء أم الخميس..البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الأضحي

كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما أعلنه المركز الفلكي بأن عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 29 يونيو الجاري.

وأوضح جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،: أن الرؤية يتم إعلانها بعد غروب شمس اليوم بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة.

وأشار إلى أنه سابق لآوانه الإعلان عن كون العيد يوم الخميس 29 يونيو، لأن السعودية لم تعلن حتى الآن، مؤكدا أن العيد طبقا للحسابات الفلكية يوم الأربعاء 28 يونيو، ويتطابق مع رؤية اليوم نسبة تتجاوز 90 %، والأحاديث الغير صحيحة تحدث بلبلة.