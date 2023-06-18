رؤية هلال ذي الحجة 2023 ووقفة عرفات.. الإفتاء تحدده بعد 40 دقيقة

يوافق اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1444هـ، والذي مضي سريعًا كبقية الأزمنة المباركة ، ليضعنا على أعتاب شهر ذي الحجة الهجري ، حيث من المقرر رؤية هلال ذي الحجة 2023 ، باستطلاعه بعد غروب الشمس ، وحيث إن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد بداية الشهر من خلال استطلاع و رؤية هلال ذي الحجة 2023 فهي التي ستحسم هذا الأمر بعد دقائق قليلة من الآن ، لتحدد بداية الأيام العشر من ذي الحجة وهي من الأزمنة المباركة والتي يُستحب صيامها وتختم بأعظم الأيام وهو يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك، من هنا يبحث الكثيرون عن متى رؤية هلال ذي الحجة 2023 ليستعدون فيها لأحد أعظم مواسم الخير وكذلك لأفراح العيد .

رؤية هلال ذي الحجة 2023

تحدد دار الإفتاء المصرية ، متى ذي الحجة 2023 ؟، من خلال رؤية هلال ذي الحجة الهجري 1444هـ، والذي من المقرر أن يتم استطلاعه بعد غروب شمس اليوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1444هـ،و 18 من يونيه 2023م، أي بعد دقائق قليلة ، فإذا كان اليوم الأحد آخر أيام ذي القعدة فإن غرة ذي الحجة تكون يوم الإثنين الموافق 19 يونيه ، وتوافق الحساب الفلكي، أما إذا لم يثبت رؤية هلال ذي الحجة، وكانت عدة ذي القعدة 30 يومًا فيكون الإثنين هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون الثلاثاء الموافق 20 يونيه هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ -2023 م.

وينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها رؤية هلال ذي الحجة 2023 في مصر ومن ثم تحديد موعد دخول الشهر، والذي يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق اليوم الأحد الموافق 18 يونيو لعام 2023م، فمن خلالها فقط يتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

متى يبدأ ذي الحجة 2023

حددت الحسابات الفلكية متى يبدأ ذي الحجة 2023 م، حيث بدأ شهر ذو القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، والذي من المقرر أن تكون عدته (29 يومًا)، وبذلك يكون يوم الأحد (18 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتم تحديد بدء شهر ذي الحجة 1444هـ، والذي يكون يوم الإثنين (19 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وحيث إن عيد الأضحى يوافق العاشر من ذي الحجة 1444 بالتالي يكون موعد العيد الكبير 2023 الأربعاء الموافق 10 من ذي الحجة 1444هـ، و 28 يونيو 2023م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى السبت 13 من ذي الحجة 1444هـ، و 1 يوليو 2023م.

العشر من ذي الحجة

فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وفيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل صيام العشر من ذي الحجة: ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)، وفي رواية أخرى عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت : (أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة) رواه النسائي وأحمد. ويشار إلى الشر هنا بـ فضل صيام العشر من ذي الحجة.