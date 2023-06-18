الاتحاد الأوروبي: إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بـ حل الدولتين

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الحل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن يكون إلا عبر حل الدولتين، وهو ما أكده وزير الخارجية سامح شكري، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد في القاهرة.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات التي جمعت وزير الخارجية والمسئول الأوروبي ووفد الكتلة، قائلا: نريد إحلال السلام في العالم لاسيما وإنهاء الحرب في أوكرانيا محذرا من عواقبها حال استمرارها على كل دول العالم.

وحذر بوريل أيضا من خطر الارهاب قائلا: يجب مكافحة الإرهاب في إفريقيا مع تصاعد أنشطته في القارة، مؤكدا عمل الاتحاد الاوروبي مع مصر من أجل حماية الحدود والتصدي لتجارة البشر.