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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بـ حل الدولتين

بوريل
بوريل

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الحل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن يكون إلا عبر حل الدولتين، وهو ما أكده وزير الخارجية سامح شكري، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد في القاهرة. 

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات التي جمعت وزير الخارجية والمسئول الأوروبي ووفد الكتلة، قائلا: نريد إحلال السلام في العالم لاسيما وإنهاء الحرب في أوكرانيا محذرا من عواقبها حال استمرارها على كل دول العالم.

وحذر  بوريل أيضا من خطر الارهاب قائلا: يجب مكافحة الإرهاب في إفريقيا مع تصاعد أنشطته في القارة، مؤكدا عمل الاتحاد الاوروبي مع مصر من أجل حماية الحدود والتصدي لتجارة البشر.

الاتحاد الأوروبي م الحرب في اوكرانيا السياسة الخارجية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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