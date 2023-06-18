مجلس السيادة السوداني: جميع اتفاقات وقف إطلاق النار ينقصها آليات التنفيذ ..فيديو

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك حالة من عدم الثقة بين كل المكونات بالساحة السياسية السودانية وهو ما أدي لاندلاع الصراع في السودان، وبالتالي عدم حل مسببات الأزمة كان وراء حدوث هذا الانفجار.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس السيادة السوداني يحترم هدن وقف إطلاق النار كلها، لكن كل هذه الهدن ناقصة، وتنقصها آليات تنفيذها، والآن هناك هدنة لمدة 72 ساعة، وهذه الهدنة أيضا تنقصها آليات تنفيذ لبنودها.

قوات الدعم السريع

وأشار إلى أنه من بين آليات التنفيذ ضرورة الحديث عن خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات والمناطق السكنية وغيرها، لكن هذه المبادرة لم توفر هذه الآليات.