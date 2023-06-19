41 مليار جنيه تمويلات المشروعات متناهية الصغر خلال 3 أشهر

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن نهاية الربع الأول من 2023 شهد نموا ملحوظاً فى قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 35.8%.

كشفت الرقابة المالية أن حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 41 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من 2023 مقارنة 30.1 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من 2022 بزيادة 11.1 مليار جنيه.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الى أن أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفع بنسبة 8.6 % ليسجل 3.9مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من 2023 مقارنة بـ 3.6 مستفيد حتى نهاية الربع الأول من 2022.

وأضافت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين من تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.4%، قيمة أرصدة تمويل 14.3 مليار جنيه وعدد مستفيدين 2.5 مليون مستفيد وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2023.

وجاء النشاط الزراعي فى المرتبة الثانية بنسبة 19.9% وقيمة أرصدة تمويل 8.2 مليار جنيه و بلغ عدد المستفيدين 655.5 الف مستفيد .

فى المركز الثالث كان من نصيب لنشاط الخدمي بنسبة 13.9، وقيمة أرصدة تمويل 5.7 مليار جنيه و نحو 540 الف مستفيد .

فيما احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع و الاخير بنسبة 6.8% بقيمة أرصدة تمويل 2.7 مليار جنيه و نحو 254.9 الف مستفيد .

الشركات تستحوذ علي النصيب الأكبر من التمويلات



وأشار تقرير الرقابة المالية الي أن الشركات أستحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية الربع الأول من 2023 بنسبة 61.5% بقيمة تمويل 25.25 مليار جنيه يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 37.1% بقيمة تمويل 14.4مليار جنيه ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.2% بارصدة تمويل 881.1 مليون جنيه.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) المرتبة الرابعة بنسبة 1.1%،وتمويل بقيمة 469.68 مليون جنيه.