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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يشعل حفل الجامعة الأمريكية 2023.. ويداعب أصغر عازفة جيتار بفرقته.. صور

صدى البلد

أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة دفعة 2023 وسط آجواء من وصلات الرقص والبهجة لخريجين من مختلف دول العالم.

 

وقع اختيار حماقى لإحياء الحفل الاستثنائي بناء على رغبة الخريجين بالتنسيق مع إتحاد طلاب الجامعة الأمريكية لمشاركة نجمهم المفضل فى يوم مميز وخالد من ذكريات حياتهم الأكاديمية.

حضر حماقى بصحبة مدير أعماله المنتج حمدى بدر وكان ضمن الحضور الإعلامي الكبير ممدوح موسى والفنان تيام قمر نجل الفنان مصطفى قمر وطارق شقيق حماقى .


وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح اشتعلت وصلات الغناء والرقص المتتالية للخريجين على  اغان " زيها مين" و" لا ملامة"  ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي"  و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة  .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.


تخلل الحفل كلمة تهنية من حماقى للخريجين بالإضافة إلى تحية خاصة للنادي الأهلى قائلا: "مبروك للأهلي ال 11".

كما شاركت الطفلة كميلة ابنة الجيتاريست شريف سعيد بالعزف على الجيتار بجوار الفرقة الموسيقية وحرص حماقى تلقينها النغمات ومداعبتها وطالب الجمهور بتوجيه تحية لها باعتبارها اصغر عضو بالفرقة.


على جانب آخر يستعد حماقى جولة حفلات عيد الأضحى بالكويت يوم 29 يونيو الجارى و لبنان فى الأول من يوليو القادم.

وكانت آخر حفلات حماقى بمدينة جدة السعودية و تم تصنيفه الأضخم جماهيريا حيث تخطى الحضور من مختلف الجنسيات العربية الطاقة الاستيعابية للمسرح.

 

وشارك  حماقي جمهوره، أول فيديو موسيقي بتقنية الذكاء الاصطناعي «ai» من حفل جده ليعد بذلك اول مطرب عربى يدخل هذه التقنية حيث ظهر من خلال الفيديو بمظهر الفرعون المصري أثناء دخوله حفله الأخير.


ونشر حماقي الفيديوعبر «إنستجرام»: «وكتب أول بكرة من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟ الذكاء الاصطناعي تقنية AI».


وتصدر حماقي مؤشرات اليحث والسوشيال ميديا ليلة رأس السنة عقب ظهوره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حيث كشف خلال اللقاء العديد من الأسرار والمواقف المؤثرة في حياته الفنية و الحياتيه.

 


وتربع حماقي طوال عام 2022  على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية والتي تعد امتدادا لما حققه في 2021 من إنجازات غنائية مميزة منها حيث تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .


كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته  في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .

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الجامعة الامريكية بالقاهرة الفنان مصطفى قمر القاهرة الجديدة الميجا ستار محمد حماقي برنامج صاحبة السعادة طلاب الجامعة الأمريكية نجل الفنان مصطفى قمر

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