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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحدهم مات وهو يسرق.. حبس المتهمين باقتحام مصنع في منطقة التبين

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بمحاولة سرقة مصنع في منطقة التبين.

وكان قسم شرطة التبين تلقى بلاغا من المسئول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة، ووجود متوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين 5 أشخاص، أحدهم متوفى، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبين 12 آخرين- لـ 6 منهم معلومات جنائية- مقيمون بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثاني مُستخدمين لودر- قيادة أحدهم-، وحال قيام الطرف الثاني بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، ما أدى لوفاة أحد المتهمين، وكذا إصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التبين منطقة التبين حدوث مشاجرة حديد الخردة محاولة سرقة

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