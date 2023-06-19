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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات سيدتين بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية والنيابة تقرر حبسهما

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، حبس سيدتين 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل في الجمالية.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل".

وبمناقشتهما إعترفتا بسرقة (3 هواتف محمول "مجهولة المصدر") بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

وكانت، حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقة التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

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