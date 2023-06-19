حبس 4 أشخاص لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش في بدر

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش في بدر.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج في مجال مكافحة المخدرات التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط (4 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 4 هواتف محمولة)..وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.