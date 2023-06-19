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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش في بدر

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش في بدر.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج في مجال مكافحة المخدرات التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط (4 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 4 هواتف محمولة)..وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

بدر شرطة بدر قسم شرطة بدر مخدر الحشيش مكافحة المخدرات مديرية أمن القاهرة

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