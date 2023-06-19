توجهات رئاسية.. مفاجأة بشأن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الأرصدة مطمئنة من الأرز، معقبا: "كيلو الأرز المستورد بـ 20 جنيها، وسعر رز عريض الحبة بلدي سعره يتراوح من 23 لـ25 جنيها".

وقال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى،: "تم تخزين كميات كبيرة من الأرز، وبعد العيد ستنخفض أسعار الأرز".

وأشار محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية،: "لدينا مخزون استراتيجي كبير جدا، والكميات وفيرة فى مجمعات النيل"، موضحا: "يتم طرح 3 آلاف طن من الأرز ويتم عرضهم في 316 فرع خاصين بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية".

وكشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، قائلا: "كيلو اللحمة الطازجة 195 جنيها"، مؤكدا: " لدينا رصيد من اللحوم لزيادة المعروض، وهناك توجيهات رئاسية بزيادة اللحوم فى المجمعات لاكتفاء المواطن من اللحوم قبل عيد الأضحى".

وأوضح محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية،: "لدينا رصيد كافء لمدة 3 أشهر من السكر والأرز والزيت والعديد من السلع الآخرى"، موضحا: "زيت خليط حر 45 جنيها، والتموين 30 جنيها".

