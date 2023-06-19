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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحبط محاولة أوكرانية لتنظيم هجمات ضد قيادة زابوريجيا

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أعلن الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة للمخابرات العامة الأوكرانية لتنظيم هجمات ضد قيادة إدارة مقاطعة زابوريجيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال جهاز الأمن الروسي في بيان صادر اليوم الاثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية ضد رؤساء الإدارة العسكرية - المدنية في مقاطعة زابورويجيا وضباط إنفاذ القانون الروسي".

وأضاف أنه تم تحديد هوية موظف في المخابرات الأوكرانية، الذي أشرف على أنشطة المتواطئين الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابورويجيا.

كما تم تلقي معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتعرف على المنفذ المباشر، واعتقال شريكه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، و تم تحديد قنوات الاتصال السرية وطرق التمويل.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضايا ضد الشريك بموجب مادة تتعلق بهجوم إرهابي، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة وبيعها بصورة غير مشروعة.

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