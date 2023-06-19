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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس : إيرادات الأعمال الفنية ليست دليلا على النجاح

صدى البلد

كشف الفنان تامر هجرس، عن كواليس مشاركته في فيلم "شوجر دادي"، وتفاصيل أعماله القادمة فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد.

وقال تامر هجرس فى تصريحاته لعدسة صدى البلد :" إيرادات الفيلم ليس دليل على النجاح , النجاح هو إن الفيلم يعيش مدى الحياة ".

وأوضح تامر هجرس : " فيلم ما تيجى نرقص لم يحقق إيرادات ونجاح كبير فى السينما ولكنه حقق نجاح أكبر بعد عرضه فى التليفزيون ومازال بيتعرض حتى الآن".

ومن ناحية أخرى، قال تامر هجرس: "أحرص على تقديم عمل واحد فقط  فى السنة سواء فى السينما أو التليفزيون ، ولم أشارك فى موسم رمضان بسبب انشغالى فى تحضير "شوجر دادى".

وعن فيلم شوجر دادى، أوضح تامر هجرس لـ “صدى البلد”، "قصة الفيلم مختلفة ولذيذة، وشجعتنى على المشاركة، وأنا قرأت السيناريو، ولم أجد أي تعليق عليه، رغم أننى أحب التعديل في كل سيناريو يأتي لي.

وتدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم،وتوزيع خارجي شركةأورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

عودة تامر هجرس

يمثل فيلم شوجر دادى عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.
يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم ماما حامل 2021.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية .

جدير بالذكر أن فيلم شوجر دادي يحتفظ بالصدارة في شباك التذاكر بالسينمات المصرية منذ طرحه الايام الماضية متفوقا علي افلام عديدة مثل يوم 13 وهارلي وابن الحاج أحمد وبعد الشر ورهبه.

فيلم شوجر دادي تامر هجرس بيومي فؤاد الفنان تامر هجرس الراقصة جوهرة

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