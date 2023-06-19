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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: مصر شهدت إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية في تاريخها

محمد فريد
محمد فريد

قال محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر شهدت إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية في تاريخها بعد ثورة 30 يونيو وهو ما تدلل الأرقام عليه.


وأضاف "فريد"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "لدينا عدد كبير من المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وجرى تقديم مساعدات عينية ونقدية، ولم يتم إهدار الدعم، ويمكن للسيدات انفاق المبالغ المالية صرفا عاقلا ورشيدا بما يحسن من جودة حياتها".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هذه المبالغ معنية أيضا بتحسين الخدمات التعليمية التي تتلقاها الأسر، ويمكن للأم أو السيدة أن توزع الأموال بصورة جيدة جدا، وهو ما يؤدي إلى حدوث التنمية الحقيقية، حيث يتحسن مستوى التعليم وتتحسن جودة الحياة، وحدث توسع لدى المستفيدين من البرنامج، والمستهدف حاليا دعم 5 ملايين أسرة".

 

حقوق الإنسان مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب ثورة 30 يونيو

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