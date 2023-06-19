أمير كرارة ضيف منى الشاذلي في عيد الأضحى

يحل الفنان أمير كرارة ضيفا على برنامج معكم ، والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ، للحديث عن فيلمه الجديد البعبع ، ومسلسله سوق الكانتو ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

ومن المقرر أن يقوم أمير كرارة بتصوير الحلقة خلال الساعات القادمة ، علي ان يتم عرضها ضمن حلقات عيد الأضحى المبارك .

وكان آخر أعمال أمير كرارة في رمضان الماضي، حيث شارك في مسلسل سوق الكانتو، إخراج حسين المنباوي أيضاً.

ومسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

ومن ناحية أخري يستعد الفنان أمير كرارة لخوض المنافسة علي شباك التذاكر في موسم عيد الاضحي المبارك من خلال فيلم البعبع .

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

أمير كرارة يعود للسينما بعد غياب

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز