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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام ..شاهد

تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت تارا في الصور بإطلالة صيفيه متميزة، مرتدية تيشرت أبيض ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها السوداء.

 

ويذكر أنه قد شاركت النجمة تارا عماد متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت تارا عماد مرة أخرى في فعاليات مهرجان كان بدورته الـ76 والمقام حاليا في فرنسا، وقد أطلت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

سعر فستان تارا عماد في مهرجان كان السينمائي

وارتدت تارا عماد فستانا طويل كت ومخرم وغير شفاف للجسم باللون الأبيض وبتصميم لامع، وأختارت حقيبة لامعة باللون الفضي.

 

وجاء فستان تارا عماد من تصميم Chanel، ووصل سعره إلى 8288 دولار، أي ما يعادل 256 ألف جنيه.

إطلالة تارا عماد

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