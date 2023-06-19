برلماني : الرئيس السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية

وجه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ "الرئيس السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية".

وبمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي أشاد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجلسات الشيوخ قائلا " الإدارة تتمتع بالحيادية والدبلوماسية، موضحا أنه أعطى الجميع الفرص لكي يعبروا عن مواقفهم مضيفا " نتعلم من إدارة الجلسة".

ووجّه النائب أكمل نجاتي تحية للوكيلين والأمانة العامة.

واستطرد قائلا " تحية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تحتفل بمرور العام الخامس على تدشينها منذ بيانها الأول، ، حيث قدمت سياسة بمفهوم جديد الأمر الذي جعلها أغلبية في التأثير ".