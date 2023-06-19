مدحت صالح: اختيار أسماء عرب في حفل الأساتذة رسالة حب متبادلة

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً اليوم بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " الأساتذة " ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

علق مدحت صالح على اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية، وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم أعمالهم في حفل الأساتذة واكد ان اختيارهم هو رسالة حب متبادلة فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا أن نفعل ذلك أيضا.



أكد الفنان مدحت صالح أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين.

وأشار مدحت صالح أن الفكرة عبارة عن قيام المطربين باختيار ملحن معين لتقديم أعماله في حفل غنائي بإعادة توزيع مختلفة وآلات نفخ جديدة.

آخر حفلات مدحت صالح فى دار الأوبرا المصرية كانت شهر رمضان الماضي حيث أحيا ليلة من ليالى احتفالات الأوبرا بالشهر الكريم وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني المختلفة ومنها ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

سر غياب مدحت صالح عن حفل روائع الموجي

وعلى جانب آخر كان قد كشف الفنان مدحت صالح - من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر- سر غيابه عن حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية.

وكتب مدحت صالح، في تغريدته: «بعض المنصات كتبت.. مدحت صالح يكشف السر وراء عدم مشاركته في حفل روائع الموجي.. والرد.. أنا لم تتم دعوتي من الأساس وبالتالي مفيش سر ولا حاجة.. بحبكوا».