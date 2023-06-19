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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. بوسي ترد على اتهامها بالتخلي عن والدها

صدى البلد

تحل الفنانة بوسي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة جديدة من برنامج حبر سري بموسمه السادس يوم الخميس الموافق ٢٢ يونيو.

وتوضح بوسي ، خلال الحلقة آخر أعمالها الفنية، وسبب غيابها لفترة طويلة عن الأعمال الدرامية، كما ترد على أخبار خلافها مع المطربة الشعبية أمينة.

كما تكشف بوسي، آخر تطورات أزمتها مع طليقها بعد انتقال الأزمة إلى ساحات القضاء، وتوجه بوسي خلال الحلقة رسالة قوية إلى المطرب سعد الصغير بسبب تدخله في أزمتها مع والدها 
واعترفت بوسي بإجرائها عملية تجميل الفترة الأخيرة، معبرة عن تأييدها لعمليات التجميل بشكل عام.

كما ترد بوسي لأول مرة عن اتهامها بالتخلي عن والدها، وتفجر مفاجأة بشأن تواصلها معه قبل وفاته بساعات.

جدير بالذكر أن برنامج حبر سري يذاع بموسمه السادس يومي الخميس والجمعة الساعة الحادية عشرة مساء من كل أسبوع على قناة القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم مستضيفة العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

يذكر أن الفنانة بوسي ، نشرت علي صفحتها الشخصية إنستجرام صورا لجلسة تصوير جديدة لها على هامش إحيائها إحدى الحفلات.

وظهرت الفنانة بوسي بفستان لونه بنفسجي اللون مزين بأكمام من الريش طبيعي بأكمام طويلة واسعة ويكشف عن ساقها، من Nervi Donna، وسعره 66 ألف جنيه مصري.

وتألقت بوسي في إطلالاتها بشعرها ينسدل مموجا على كتفها بتصفيف شريف رمضان، ووضعت مكياجا بألوان من درجات البنفسجي مع خبيرة التجميل دينا الكاشف.

الإعلامية أسما ابراهيم المطرب سعد الصغير برنامج حبر سري

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