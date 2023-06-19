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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء التقديم على فتح مكاتب تحفيظ جديدة تحت إشراف الأزهر.. الشروط والضوابط

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقدم لفتح مكاتب تحفيظ جديدة تحت إشراف الأزهر الشريف.

 

مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 

وجاءت ضوابط قبول طلبات الراغبين في فتح مكاتب أهلية جديدة لتحفيظ القرآن الكريم تعمل تحت إشراف الأزهر الشريف كالتالي: 

1- ألا يقلَ المكتب عن حُجرتين متوسطتين ، ويكونَ جيدَ التهويةِ وبه حمامٌ صحي، ويكون المكتب في الدور الثاني من المبنى بحد أقصى.
2- ألا يكون مقر المكتب تابعًا لوزارة الأوقاف كمقر المسجد أو ملحق بالمسجد أو أعلى المسجد، وألا يكون مقر المكتب تابعا لجمعية أهلية تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

3- إحضارُ جميع المستندات التالية:
• رسم كروكي للمكتب مبين به عدد حجرات المكتب ومساحة المكتب.
• كشفٍ مدون فيه أسماءُ الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمس عشرة طالبًا ، وتكون أعمارُهم أكبرَ من خمس أعوام وأقل من 18 عامًاً، وغير مقيدين بالمعاهد الأزهرية.
• صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي بالنسبة لصاحبِ المكتب.
• صورتانِ ضوئيتانِ من الرقم القومي بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.
• عدد (2) صورة المؤهل لصاحب المكتب
• طباعة طلبُ فتح مكتبٍ لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف فور الانتهاء من ملء نموذج البيانات.
4- أن يكون المكتب مفتوح وعملية التحفيظ قائمة والمكتب به تلاميذ حتى تتم الموافقة عليه أثناء معاينة المكتب من قبل المختصيين بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الواقع في دائرتها المكتب.
5- اجتاز المحفظ للاختبار الذي يجريه قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن الكريم وأحكامه بنسبة استظهار لا تقل عن 80% .
6- تقرير بصلاحة المكتب (فنيا + صحيا) بناءا على معاينة الموجه المختص بالإشتراك مع عضو الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية ، على أن تتم المعاينة مرتين (قبل الاختبار وبعد نجاح المحفظ) على أن يذكر في التصريح عنوان المكتب التي تمت المعاينة عليه.
• ملاحظاتٌ :
1- تقدم المستندات السالفة إلى إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة.
2- في حال الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ المتقدم، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ).
3- تُرفق جميع المستندات المطلوبة أعلاه مع طلب فتح المكتب بالإضافة إلى بطاقة الاختبار وتوضع في دوسيه بلاستك وترسل لللإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالمنطقة في موعد أقصاه الخميس الموافق 6/7/2023م
4- على جميع المتقدمين متابعة البوابة الالكترونية للأزهر لمعرفة موعد الاختبار المخصص للمنطقة التابع لها المكتب، لمعرفة شروط التقديم وكيفيته يرجى اتباع الرابط التالي اضغط هنا
 
 

الأزهر المعاهد الأزهرية مكاتب تحفيظ القران الكريم حفظ القرآن الكريم

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