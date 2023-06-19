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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لرفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية امام قرية الجُديدة بالشرقية

صدى البلد

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة رفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية أمام قرية الجُديدة حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة ، وكذلك شن حملة نظافة وتمهيد شوارع قرية القراقره التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة وذلك خلال زيارته أول أمس لمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة مكبرة لرفع نواتج تطهير ترعة الشرقاويه أمام قرية الجُديدة ، فضلاً عن شن حملة مكبرة لنظافة وتمهيد وتسوية شوارع قرية القراقره لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

ويواصل محافظ الشرقية جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم وتوجيه الجهات المختصة بسرعة حلها وتطبيق القانون على المخالفين.

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