زراعة الشرقية تنظم تدريبا حقليا حول الاتجاهات الحديثة لمكافحة سوسة النخيل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المكافحة بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة بتنفيذ يوم تدريب حقلي عملي حول الإتجاهات الحديثة في مكافحة سوسة النخيل وذلك لمزارعي قرية ميت أبو عربي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور المهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية والمهندس هانى فتوح مدير عام الإدارة الزراعية بالزقازيق والمهندس كمال مسيل رئيس المكافحة البستانية وعدد من مزارعي النخيل بالقرية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه خلال التدريب العملي تم التعريف بسوسة النخيل الحمراء ودورة حياتها وعدد الاجيال الموجودة طوال العام والطور الضار في دورة الحياة (اليرقة) ومدى خطورتها كما تم التعرف على اعراض الإصابة والأسلوب الأمثل لطرق المكافحة وذلك بهدف توعية المزارعين عمليا داخل الحقل بطرق المكافحة الأحدث والأمثل لتحقيق أعلى إنتاجية لأشجار النخيل وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين.