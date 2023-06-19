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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق الملا يرأس اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية لاستعراض خطة المسئولية المجتمعية لعام ٢٠٢٣ حيث تم بحث خطط ومعدلات تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الحالية والمقترحة ، وخلال الاجتماع أكد الملا أن حرصه على رئاسة اللجنة هو الانطلاق برسالة اللجنة التى تعمل على دعم مساهمات قطاع البترول والتعدين فى تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحيطةبنطاق عمل شركات قطاع البترول وأن يكون عمل اللجنة هو وضع اطار عام تنظيمى وكيان متكامل يجمع جهود شركات قطاع البترول لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاركات المجتمعية وتحقيق مفهوم التنمية الذى تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصرى للمسئولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة ، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها فى كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية.

 

وأضاف الوزير أن العمل جارى حاليا على تحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترحة لقطاع البترول المصرى بالتعاون مع شركاء القطاع من شركات البترول.

 

وشهد الاجتماع مناقشة ما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام الحالى والمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى العديد من المجالات وأهمها مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية ومشروعات حماية البيئة وذلك إلى جانب المشاركة فى المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المجالات الحيوية التى تؤثر بشكل جوهرى فى مستويات معيشة المواطنين.

 

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل رئيس هيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات والمهندس ابراهيم عبد القادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.

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