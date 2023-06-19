بعد بدء الهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني يعلن الانتصار الكبير ضد روسيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية بياتيخاتكي من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

وقال ماليار على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “تم تحرير 8 قري في المجمل هذا الشهر منذ بدء هجوم مضاد، مع استعادة 113 كيلومترًا مربعًا من الأراضي”.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقوات الأوكرانية لصدها الفعال للغاية لهجمات الجيش الروسي بالقرب من أفدييفكا، إحدى نقاط القتال في الشرق.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو: ”قطاع أفدييفكا فعال للغاية في صد الاعتداءات".

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن الجبهة الجنوبية هي "الأكثر وحشية”، وأعرب عن امتنانه للجنود الذين يقاتلون هناك وفي أماكن أخرى.

من جانبهم، أشار مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلي تقدم القوات على الجبهة الجنوبية.