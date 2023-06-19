نائب بالشيوخ: تفعيل دور التعاونيات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

أشاد النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وزيرة التضامن الاجتماعي عن قرب الانتهاء من مسودة أولية لتعديل قانون التعاونيات والاستفادة من الدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ في تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأكد الشريف أثناء مشاركته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم علي أن التعاونيات تهدف إلى تحسبن الحياة المعيشية للمواطن المصري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة خاصة انها لا ترهق ميزانية الدولة.

وأشار إلى أنه، إذا تم استغلال الجمعيات التعاونية الاستغلال الأمثل سيكون لها دور كبير في وقت الأزمات والطوارئ والمساهمة في التسويق لمنتجاتها.

وشدد على وضع قانون موحد للتعاونيات لتفعيل دورها بما يخفف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وطالب الشريف بالاستفادة من الدول الأخرى لدفع الحركة التعاونية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمواطن.